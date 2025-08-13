Ceccano, Segreteria del Sindaco ancora assente: presentata interrogazione urgente dalla minoranza

CECCANO – A quasi tre mesi dalle elezioni comunali, nel Comune di Ceccano non è stata ancora istituita la Segreteria del Sindaco. Una situazione che sta suscitando crescenti proteste tra i cittadini e che ha spinto tre consiglieri comunali – Ginevra Bianchini, Ugo Di Pofi e Alessia Macciomei – a protocollare nella giornata di oggi un’interrogazione urgente, rivolta al Sindaco e alla Giunta, con richiesta di risposta scritta entro dieci giorni.I consiglieri denunciano la totale assenza di un canale ufficiale di contatto tra il primo cittadino e la cittadinanza. “Molti cittadini ci segnalano l’impossibilità di fissare un appuntamento con il Sindaco o anche solo di ricevere risposta alle proprie istanze – spiegano in una nota congiunta –. La mancata attivazione della Segreteria sta di fatto impedendo ogni forma di dialogo istituzionale diretto, alimentando disorientamento e sfiducia”.

Nell’interrogazione si sottolinea come la Segreteria del Sindaco rappresenti un elemento fondamentale per garantire trasparenza, efficienza amministrativa e una corretta comunicazione tra amministrazione e comunità. Per questo motivo, gli interroganti chiedono all’amministrazione di chiarire:

* Le ragioni del ritardo nell’istituzione della Segreteria, nonostante il tempo trascorso dall’insediamento della nuova Giunta;

* Quali canali alternativi siano attualmente a disposizione dei cittadini per comunicare con il Sindaco;

* I tempi previsti per la nomina e l’attivazione effettiva dell’ufficio;

* Se non si ritenga urgente colmare questo vuoto organizzativo.

L’interrogazione è stata presentata ai sensi dell’art. 24, comma 13 del Regolamento del Consiglio Comunale, che prevede l’obbligo di risposta scritta entro dieci giorni.“Non è una questione formale – dichiarano i consiglieri – ma sostanziale. In un momento in cui è fondamentale ricostruire il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, l’Amministrazione deve garantire accessibilità, ascolto e presenza”. Resta ora da vedere se e come il Sindaco e la Giunta risponderanno, e soprattutto con quali tempi, a una questione che si sta trasformando in un vero e proprio caso politico nel cuore della città.