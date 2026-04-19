Ceccano, sdegno del sindaco Querqui per statuine vandalizzate

Dichiarazione del sindaco Andrea Querqui, in merito alla vandalizzazione di due statuine del Sacro Cuore di Gesù nel monumento delle Due Cone di Ceccano.

«Esprimo sdegno per la vandalizzazione delle due statuine del Sacro Cuore di Gesù all’interno del monumento delle Due Cone.Potrebbe trattarsi di emulatori, visti i recenti danneggiamenti delle Madonnine di Frosinone e la zona periferica di Ceccano in cui è accaduto il gesto sacrilego. Sono in corso le indagini da parte di polizia e carabinieri, sulle tracce di qualche sospettato, anche grazie all’ausilio delle telecamere pubbliche e private. Si spera di trovare il responsabile nel più breve tempo possibile. Le Due Cone non sono esclusivamente un simbolo religioso, ma anche un punto di riferimento a livello di cultura e tradizione».

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