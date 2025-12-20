Ceccano, schianto frontale: identificate le due giovani vittime

Un boato nel cuore della notte, lamiere accartocciate e sirene spiegate. È l’ennesima tragedia della strada a scuotere la provincia di Frosinone. Poco prima delle 2, un violentissimo incidente stradale si è verificato lungo la SS 637, in via Colle Leo, nel territorio di Ceccano. Il bilancio è drammatico: due giovani morti e tre feriti, di cui due in condizioni gravissime.

Le vittime sono state identificate: Luigi Ferrante, classe 1982, residente a Ceccano e nato a Frosinone, e Andrea Lombardi, classe 2007, di Castro dei Volsci, località Monte Sant’Angelo. I due erano alla guida delle rispettive vetture coinvolte nello scontro, una Alfa Romeo 147 e una Fiat Punto. A bordo dei due veicoli viaggiavano complessivamente cinque persone, tutti giovani tra i 17 e i 18 anni, provenienti da Vallecorsa, Villa Santo Stefano e Castro dei Volsci.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, le due auto si sarebbero scontrate frontalmente per cause al vaglio degli inquirenti. L’impatto è stato devastante: la Fiat Punto, dopo la collisione, avrebbe terminato la sua corsa contro un muro. Entrambi i veicoli sono stati completamente distrutti, ridotti a un ammasso di lamiere.

Luigi Ferrante stava rientrando a casa, distante poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente. Lavorava in Brasile ed era rientrato a Ceccano per trascorrere le festività natalizie con la famiglia. Un ritorno segnato dal destino.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, impegnati per lungo tempo nelle complesse operazioni di estrazione dei feriti e delle vittime dalle vetture, insieme al personale sanitario del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, per i due conducenti non c’è stato nulla da fare: i sanitari ne hanno constatato il decesso sul posto.

Gravissime le condizioni di due passeggeri, trasportati in codice rosso negli ospedali romani: uno è stato trasferito con l’eliambulanza al San Camillo, l’altro al Gemelli. Un terzo giovane, ferito in modo meno serio, è stato invece ricoverato all’ospedale Spaziani di Frosinone.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi tecnici e le operazioni di messa in sicurezza. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati, mentre le salme sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i militari del Radiomobile dei Carabinieri di Frosinone e delle Stazioni di Ceccano e Giuliano di Roma, ai quali spetta ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica dello schianto ed eventuali responsabilità.

Un’altra notte segnata dal dolore, che riaccende i riflettori sulla sicurezza delle strade e lascia una comunità intera sotto shock.

