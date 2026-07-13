Ceccano saluta Adinolfi. Il sindaco Querqui: «Addio Domenico, campione di boxe e ceccanesità»

A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera Comunità di Ceccano, esprimo forte cordoglio per la scomparsa di Domenico Adinolfi, un uomo che ha scritto pagine indelebili della storia dello sport italiano e ha portato con orgoglio il nome della nostra Città sui più importanti ring d’Europa.

Domenico non è stato soltanto un grande pugile, ma un simbolo di forza, sacrificio, coraggio e appartenenza. Mai al tappeto, fu Campione italiano dei pesi mediomassimi e massimi, e Campione europeo dei mediomassimi.

Ovunque abbia combattuto, dall’Italia all’estero, ha sempre rivendicato con fierezza di essere ceccanese e ciociaro, trasformando ogni sfida in un’occasione per dare rivalsa e lustro alla sua terra.

La sua storia è quella di un ragazzo cresciuto in una famiglia umile. Iniziò a boxare nella barberia di un altro compianto Campione, Domenico Tiberia, con cui strinse un’amicizia sanguigna. Con il lavoro, la determinazione e una volontà fuori dal comune, è riuscito a raggiungere il vertice della boxe continentale.

Sul ring era capace di rispondere alle provocazioni con ironia, personalità e pugni devastanti. Fu protagonista di incontri leggendari, come la conquista del titolo europeo e il controverso match di Belgrado del 1976, ancora oggi ricordato come uno degli episodi più discussi della boxe internazionale.

Ma Ceccano perde soprattutto un uomo profondamente legato alla sua città e alla sua famiglia. Dopo aver girato il mondo, aveva scelto di tornare a vivere a Ceccano, continuando a servire la Comunità come dipendente comunale. Adinolfi è la dimostrazione che, con il sacrificio, la passione e l’orgoglio per le origini, si possono raggiungere traguardi straordinari.