Ceccano, sabato l’ultimo saluto a Simone Girolami

La comunità di Ceccano e del territorio ciociaro è stata colpita da un grave lutto per la improvvisa scomparsa di Simone Girolami, venuto a mancare lo scorso 7 dicembre all’età di 46 anni.

La notizia ha suscitato profondo dolore e commozione tra familiari, amici e quanti lo conoscevano e ne apprezzavano le qualità umane. La famiglia ne ha dato il triste e doloroso annuncio, stringendosi nel ricordo di un uomo che lascia un vuoto profondo nei cuori dei suoi cari.

I funerali saranno celebrati sabato 20 dicembre alle ore 15.00 presso il Santuario di Santa Maria a Fiume in Ceccano. La cara salma sarà esposta nella stessa giornata, a partire dalle ore 9.00, presso la Camera Mortuaria di Frosinone. Al termine del rito funebre seguirà l’accompagnamento al Cimitero di Castro dei Volsci. La famiglia ha espresso la volontà di dispensare dai fiori.

In questo momento di grande dolore, la redazione di LiriTV esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Girolami, partecipando con rispetto e vicinanza al loro lutto e unendosi al cordoglio di tutta la comunità.

Il ricordo di Simone resterà vivo in quanti gli hanno voluto bene e lo hanno conosciuto, come segno di affetto, stima e umanità che va oltre il tempo.

