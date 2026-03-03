Ceccano: Sabato 7 Marzo Miguel Gotor presenta in biblioteca L’omicidio di Piersanti Mattarella

Si terrà presso la biblioteca di Ceccano Sabato 7 Marzo alle ore 17 la presentazione del libro dell’On. Miguel Gotor L’omicidio di Piersanti Mattarella edito da Einaudi.

Miguel Gotor prende le mosse dal delitto Mattarella per compiere un viaggio inquietante attraverso le stratificazioni del potere italiano soffermandosi sugli «ibridi connubi» tra neofascismo, massoneria occulta, mafia e apparati deviati dello Stato. La ricerca approfondisce anche le relazioni tra l’omicidio Mattarella e le stragi di Ustica e di Bologna di pochi mesi dopo, sullo sfondo di uno scenario internazionale in profondo cambiamento a causa della decisione degli Stati Uniti e della Nato di installare in Sicilia i missili Cruise contro la Libia e l’Unione Sovietica. L’autore affronta, con il rigore del metodo storico e uno stile avvincente, il contesto in cui l’assassinio di Mattarella è maturato, mettendo in luce temi e snodi che ancora incidono sulla storia del nostro Paese. Un libro importante sull’Italia di ieri che parla all’Italia di oggi e alla sua crisi. Miguel Gotor (Roma, 1971) insegna all’Università di Roma «Tor Vergata». È stato fellow presso «Villa I Tatti. The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies» e senatore della Repubblica dal 2013 al 2018. Si occupa di santi, eretici e inquisitori tra Cinque e Seicento e di storia italiana degli anni Settanta del Novecento. Ha pubblicato, tra l’altro, I beati del papa. Santità, Inquisizione e obbedienza in età moderna (2002) e Santi stravaganti. Agiografia, ordini religiosi e censura ecclesiastica nella prima età moderna (2012). Per Einaudi ha curato le Lettere dalla prigionia di Aldo Moro (Premio Viareggio per la saggistica 2008), la raccolta di scritti di Enrico Berlinguer La passione non è finita (2013), ha pubblicato Il memoriale della Repubblica. Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l’anatomia del potere italiano (2011), L’Italia nel Novecento. Dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon (2019 e 2021) e Generazione Settanta. Storia del decennio piú lungo del secolo breve 1966-1982 (2022 e 2024). Gotor è stato Senatore della Repubblica e assessore alla cultura del comune di Roma. Nel 2022 interpreta il ruolo di un giudice in Esterno notte, film su Aldo Moro di Marco Bellocchio, di cui è stato consulente storico.

All’importante incontro parteciperanno il sindaco Andrea Querqui, l’ass. alla cultura Alessandro Ciotoli e lo scrittore Diego Protani. L’incontro verrà moderato da Aurora Compagnone.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

