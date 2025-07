Ceccano: Sabato 5 Luglio da Sinestesia si ricorda Giancarlo Siani

Si svolgerà sabato 5 Luglio a Ceccano presso il caffè Letterario Sinestesia la presentazione del libro di Piero Perone “Giancarlo Siani Terra nemica” edito da San Paolo edizioni.

Per otto anni sull’uccisione di Giancarlo Siani, avvenuta il 23 settembre del 1985, cala il silenzio. Il movente è “chiaro” fin dall’inizio, molto scomodo individuarlo davvero. A quarant’anni da uno dei più efferati delitti mafiosi avvenuti in Italia, questo libro è un contributo alla memoria da parte di chi ha lavorato in via Cosenza n. 13, a Castellammare di Stabia, la stessa redazione del Mattino dove ha operato Siani. È il racconto dell’impegno di un ristretto gruppo di giornalisti, il “pool Siani”, che ha inseguito la verità a partire dal 1993, quando alla direzione del quotidiano arrivano un maestro di comunicazione, Sergio Zavoli, e Paolo Graldi, geniale esperto di mafia e terrorismo, entrambi non napoletani. Comincia sotto la loro guida una lunga inchiesta parallela a quella della magistratura, tra silenzi impenetrabili e piste inesplorate: Siani lasciato solo in “terra nemica”; un manoscritto, in procinto di essere pubblicato, fatto sparire; la paura che lo divora poche ore prima di essere ucciso, quando invano cerca di essere scortato a casa. Piste decisive se imboccate subito, destinate a essere percorse a metà a distanza di otto anni dal martirio laico di un cronista ventiseienne, senza contratto, armato soltanto del proprio coraggio.

Pietro Perone, giornalista, per circa 40 anni a “Il Mattino” di Napoli. Segue le vicende politiche del nostro Paese, dopo essersi occupato di criminalità organizzata e aver seguito l’inchiesta sul delitto del collega Giancarlo Siani che ha portato alle condanne di mandanti e killer. Vive da sempre a Napoli, conosce il suo straordinario carattere ma non teme di chiamare con il loro nome le sue tragiche contraddizioni affinché la memoria possa servire a costruire il futuro. È autore dei libri “Pino Daniele: Napoli e l’anima della musica, dal Mascalzone latino a Giogiò” edizioni San Paolo, per la stessa casa editrice ha pubblicato “Don Riboldi 1923-2023, il coraggio tradito” dedicato alla figura del vescovo anticamorra a quarant’anni dalla prima rivolta dei giovani contro le mafie. Oltre all’autore saranno presenti Paolo Siani , fratello di Giancarlo e già deputato, il sindaco della città di Ceccano Andrea Querqui, il consigliere comunale Colombo Massa e la poetessa Lara Schaffler. Modera lo scrittore Diego Protani.