Ceccano: Sabato 28 Giugno il cantautore Edoardo de Angelis presenta il suo libro da Sinestesia

La rete delle Associazioni continua ad essere protagonista della vita culturale di Ceccano. Sabato 28 Giugno alle ore 18 da Sinestesia si terrà la prima presentazione nazionale del libro del cantautore Edoardo de Angelis “Anche le statue parlano”.

Il libro racconta cento storie, cento passi di un cammino avventuroso sul filo del confine tra mito, realtà e fantasia. Un cammino che ha già un passato alle spalle, e un futuro che ci auguriamo lungo e luminoso. Abbiamo visitato luoghi meravigliosi, nei quali è depositata la memoria e risplende eterna bellezza. Ci siamo avvicinati con garbo, ammirazione e stupore a grandi opere dell’ingegno umano. Davanti a noi statue, dipinti, reperti storici hanno ripreso vita, hanno interrotto un lungo silenzio, e hanno iniziato a raccontare le loro storie. Gli dèi hanno esposto i loro sentimenti umani, comuni, identici ai nostri, e per questo li abbiamo sentiti veri, reali, vicini. Li abbiamo ascoltati con grande attenzione. Le loro storie a volte ci hanno fatto sorridere, molto spesso commuovere. Per questo motivo abbiamo deciso di riportarle in queste pagine, perché tutti potessero conoscerle, e prendere atto che … sì, anche le statue parlano!

Edoardo de Angelis storico rappresentante della canzone d’autore italiana di scuola romana, protagonista della Schola Cantorum, produttore artistico di Sergio Endrigo e dei primi due album di Francesco De Gregori, sin dagli anni del Folkstudio si è sempre impegnato nella difesa della lingua italiana e nella diffusione di una canzone di qualità. Ha pubblicato venti album, tra le canzoni più famose possiamo ricordare “Lella”, “La casa di Hilde” e “Una storia americana”. Modera Diego Protani e sara’ presente l’ass. Alessandro Ciotoli.