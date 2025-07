Ceccano: Sabato 26 Luglio Cordini, il chitarrista di De Andrè, presenta il suo libro da Sinestesia

si svolgerà sabato 26 luglio alle ore 18 a Ceccano presso il caffe’ letterario Sinestesia la presentazione del libro di Giorgio Cordini , chitarrista di Fabrizio de Andre’, “i miei otto anni con Fabrizio de Andre'”. L’incontro è organizzato dalla rete delle associazioni di Ceccano. “In questo prezioso libro, quasi un diario redatto da chi è stato con lui in prima fila sul palco e a stretto contatto nella vita, Giorgio Cordini ci regala una manciata di perle, una testimonianza sul valore del De André musicista e soprattutto del De André uomo, capace di entrare in empatia con chiunque avesse di fronte.”

Giorgio Cordini, nato a Venezia nel 1950, é musicista, compositore e uno dei più apprezzati chitarristi italiani.

A fine anni ’60 si trasferisce a Brescia e nei primi anni ’70 conosce Mauro Pagani con cui suona in due formazioni, la “JB Club” e la “Forneria Marconi” che diventerà poi la PFM (Premiata Forneria Marconi). Amante del blues, accompagna Carey Bell, Otis Rush, Louisiana Red e altri artisti americani nelle date italiane dei loro tour.

In tanti lo ricordano per la sua lunga collaborazione con Fabrizio De André, iniziata nel 1991 con la tournée “Le nuvole” e le successive tappe teatrali, passando per il tour “Anime salve” del 1997, fino all’ultimo del 1998 “Mi innamoravo di tutto”. Si sono avvalsi della sua collaborazione anche molti altri cantanti italiani, tra cui Cristiano De André, Massimo Bubola, Irene Fargo, Nada e Oliviero Malaspina. Sempre con Mauro Pagani ha girato l’Italia per una serie di concerti ed é chitarrista e cantante del trio di blues-rock “Wha-Wha Band”, che vede alla batteria Joe Damiani e al basso Max Gabanizza.

Per la rete delle associazioni porterà i saluti Karyna Zhyrkevich, il sindaco Andrea Querqui rappresenterà la città di Ceccano e l’evento sarà moderato dallo scrittore Diego Protani