Ceccano – Sabato 23 Agosto il vignettista Mauro Biani da Sinestesia

Grandissimo evento organizzato dalla rete delle associazioni di Ceccano presso il caffè letterario Sinestesia.

Sabato 23 Agosto alle ore 18 il vignettista Mauro Biani presenterà il suo nuovo libro.

“Il tango di Francesco” è l’ultimo libro di Mauro Biani che ripercorre, attraverso le immagini, il pontificato di papa Francesco.



Non un “papa buono”, tanto meno “buonista”, ma un Papa evangelico che vede il mondo, e la Terza guerra mondiale a pezzi.

E la sua “bandiera bianca” è questa. È sicuramente nonviolenza, che non è resa, è una visione differente: un’utopia, non la reiterata illusione della violenza e della esclusione come soluzione. “La guerra è una sconfitta, sempre”. Ma anche l’esclusione, i muri, i respingimenti, le campagne contro migranti e rifugiati, contro i diritti e il Diritto, non sono forse la negazione della civiltà e della democrazia?



«In queste opere, Biani adotta un linguaggio scarno, essenziale, fortemente espressivo. Il suo segno grafico è carico di tensione tra la satira etica e l’arte sacra contemporanea, capace di tenere insieme denuncia e compassione, cronaca e Vangelo. La figura del pontefice emerge come una coscienza incarnata, una presenza fragile e radicale, in ascolto del dolore altrui, vicina. Biani mette in scena un papa delle soglie, che si affaccia sui margini della storia, sulle ferite del mondo, sui luoghi dove la dignità umana è più minacciata.»



Mauro Biani – Vignettista, illustratore, scultore. È, inoltre, educatore professionale con ragazzi diversamente abili mentali. Vignettista de la Repubblica, ha collaborato con il manifesto, L’Espresso, Courrier International, Der Spiegel, Le Monde. Nel 2007 ha vinto il xxxv Premio di Satira Politica di Forte dei Marmi e nel 2013 il Premio Nazionale Nonviolenza. Tra le sue pubblicazioni con People, La banalità del ma (2019), È questo il fiore (2020), Le cose non andarono bene (2022), Afascisti (2023) e con Roberto Vicaretti Dove sono i pacifisti (2024).

L’incontro sarà moderato dallo scrittore Diego Protani e con l’autore dialogherà la poetessa Lara Schaffler.