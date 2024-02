Ceccano, sabato 17 Febbraio presentazione del libro di Francesco Speranza

Si svolgerà sabato 17 Febbraio alle ore 17:00 presso il caffè letterario Sinestesia a Ceccano la presentazione del libro di Francesco Speranza Il ladro di rose edito da Santelli editore con la prefazione di Dacia Maraini.

Come di legge dal libro “«Eravamo in cerca di seduzioni ogni giorno che si rispetti. Era stato bello essere invasati e posseduti. Quel disporsi al mondo aperti e friabili come dolci da agguantare rappresentava la vera nostra forza di giovani attratti da ogni nuova reliquia d’esperienza. Quel mistico abbandono creativo che ogni arte che ti cattura esprime. Il mondo poteva possederci, come noi ci illudevamo di possedere il mondo. Eravamo alla mercé di ogni splendida attrazione che catturava la nostra attenzione e che ritenevamo degna di sedurci a tempo illimitato». Intreccio di racconti e vissuti tra passato e presente, Il ladro di rose narra la storia della famiglia Salvati, e in particolare di Giacomo, perseguitato – in età adulta – da errori commessi da ragazzo. Sarà solo il ritrovamento fortuito di uno scritto inedito a far luce sul suo passato, catapultando i suoi figli nei meandri malavitosi di Roma e provincie laziali del periodo post-sessantottino, sulle sue tracce invisibili di epiloghi inaspettati“.

Modera l’importante evento il dott. Fausto Russo psichiatra e psicoterapeuta.

COMUNICATO STAMPA