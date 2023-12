Ceccano: sabato 16 dicembre presentazione del libro su Gigi Proietti con Claudio Pallottini

Si svolgerà Sabato 16 dicembre alle ore 17 presso il caffè letterario Sinestesia in via Fabrateria Vetus a Ceccano la presentazione del libro “ Gigi Proietti. Insegnamenti e chiacchiere sul teatro, sull’attore e su altre amenità” di Claudio Pallottini edito da Carocci.

Il primo docu-libro che attraverso le parole dello stesso Gigi Proietti racconta la sua visione del teatro, della recitazione, dell’arte scenica e di tante altre amenità di cui è composta la sensibilità di un artista. Un libro leggero, divertente e divertito, come il suo protagonista, che, con l’ironia, l’aneddoto comico e la risata, ha saputo insegnare a decine e decine di futuri attori e attrici come dire una battuta, come far arrivare al pubblico un pensiero, come rendere chiaro un sentimento o efficace una pausa e soprattutto l’amore per la conoscenza: «Senza conoscere non vai da nessuna parte, giovano’!». Grazie anche alla voce di tanti colleghi e amici, che hanno voluto condividere i propri ricordi del grande maestro con chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo, il volume offre una testimonianza della sua vocazione per l’insegnamento di un mestiere bellissimo, pieno di gioie e soddisfazioni, ma anche traboccante di sudore, frustrazioni e lacrime; un mestiere che, come ripeteva spesso, «Non te l’ha comandato il medico!».

Sarà presente con l’autore anche Carlotta, figlia dell’indimenticato Gigi. Moderano lo scrittore Protani Diego e il giornalista Pietro Alviti.

