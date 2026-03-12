Ceccano: Sabato 14 Marzo Giovanni Fasanella presenta in biblioteca La maledizione italiana

Ci sono storie della nostra Repubblica che sembrano lontane.

E altre che continuano a parlare al presente.

Sabato 14 marzo alle ore 18.00, alla Biblioteca Comunale “F.M. De Sanctis” di Ceccano, sarà presente Giovanni Fasanella per la presentazione del libro La maledizione italiana, scritto insieme allo storico Mario José Cereghino.

Un libro che porta alla luce documenti e vicende poco conosciute del dopoguerra italiano, tra politica internazionale, grandi potenze e scelte che hanno segnato il destino del nostro Paese. Giovanni Fasanella (1954) è giornalista investigativo, sceneggiatore e documentarista. Ha lavorato all’Unità dal 1975 al 1987, occupandosi di terrorismo e come resocontista parlamentare e notista politico. Nel 1988 è passato a Panorama, di cui è stato quirinalista durante la presidenza di Cossiga e redattore parlamentare. Dal 2013 si dedica esclusivamente ai libri, al cinema e alla tv. E’ autore di molti testi sulla storia politica italiana del dopoguerra.

A dialogare con l’autore saranno Diego Protani e Aurora Compagnone

Un nuovo appuntamento di Narrazioni, il ciclo di incontri dedicato alle storie che aiutano a capire il mondo in cui viviamo.