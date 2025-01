Ceccano, sabato 11 Gennaio Omizzolo presenta il suo nuovo libro da Sinestesia

Si svolgerà sabato 11 Gennaio alle ore 17.30 presso il caffè letterario Sinestesia a Ceccano la presentazione del libro di Marco Omizzolo il mio nome è Balbir edito da People.

“A soli 80 chilometri da Roma, nell’Agro Pontino, Balbir ha lavorato in condizioni di schiavitù per una retribuzione che variava tra i 50 e 150 euro al mese. Per mangiare rubava il cibo che il padrone italiano, vicino a diversi clan mafiosi, gettava alle sue galline e maiali. Un inferno vissuto in un paese democratico che afferma di essere fondato sul lavoro. Balbir ha però deciso di non rassegnarsi e di ribellarsi, di lottare per la sua e la nostra libertà e dignità, rischiando la vita più volte. Un uomo “in rivolta”, come direbbe Camus, la cui lotta ed esempio sono il più grande antidoto contro ogni forma di razzismo, fascismo, violenza, sfruttamento e schiavismo. Lui è Balbir, un bracciante indiano, e questa è la sua storia”.

Con l’autore interverranno la consigliera regionale Marta Bonafoni e la consigliera comunale uscente Emanuela Piroli. Modera lo scrittore Diego Protani.