Ceccano: Rugghia e Morassut presentano lunedi 24 Febbraio il libro Trilussa sindaco di Ciampino

Ennesimo evento organizzato presso il caffè letterario Sinestesia! Lunedì 24 Febbraio alle ore 17:30 verrà presenato il libro Trilussa sindaco di Ciampino di Antonio Rugghia edito da Atlantide Editore .

Nell’anno 1892, l’ingegnere Giuseppe Bertagnolio descrisse la Futura Metropoli di Ciampino come la “città più meravigliosa di quante furono insigni e rinomate nel mondo”: di forma rotonda, larga 10 chilometri e con al centro una torre imponente alta cinquemila metri. Il centro della Metropoli corrispondeva a quello della terra, dove oggi si trova Ciampino, ma che all’epoca, però, era una landa deserta e incolta che neanche aveva il nome attuale. Alcuni anni dopo, nel 1897, “la meravigliosa Metropoli di Ciampino” avrà anche un sindaco: Trilussa, “proclamato” a furor di popolo nel corso del carnevale di Roma. Allora il grande poeta romanesco aveva 26 anni ma già aveva conquistato una grande popolarità. La storia della Metropoli e del Sindaco di Ciampino, rimasta incredibilmente a noi sconosciuta, viene riportata alla luce con questo libro. Prima ancora che nascesse la città reale, la Ciampino fantastica aveva conquistato un sorprendente spazio nell’immaginario collettivo dei romani.

Antonio Rugghia è stato sindaco di Ciampino dal 1989 al 2001 quando poi è stato eletto deputato per i Ds e poi Pd per tre legislature.

Con Rugghia dialogherà l’Onorevole del Partito Democratico Roberto Morassut già sottosegretario all’ambiente e oggi vice presidente alla commissione trasporti poste e telecomunicazioni ma anche eccellente scrittore, tra i suoi libri si ricordano ” IL POZZO DELLE NEBBIE. Il caso Bracci. Un delitto a Primavalle nell’Anno Santo 1950″ e “NUMERO 9. Giuliano Taccola, la punta spezzata. Roma e la Roma negli anni ’60”.

Modera l’incontro lo scrittore Protani Diego

