Ceccano: riunione congiunta delle Commissioni Lavori Pubblici e Ambiente sulla villa comunale

Ieri mattina si sono riunite congiuntamente la IV Commissione (Lavori Pubblici) e la III Commissione (Ambiente) del Comune di Ceccano.

Alla seduta hanno partecipato l’agronomo Davide Cicciarelli, la ditta affidataria dei lavori e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, Luigi Mastrogiacomo.

La Commissione è stata convocata per fornire delucidazioni tecniche in merito agli interventi di taglio e potatura recentemente effettuati nella Villa Comunale e per illustrare le motivazioni dei prossimi lavori in programma.

L’estrema pericolosità degli alberi in loco non permetteva la permanenza degli stessi, per questo la decisione di tagliarli è stata obbligata dalla necessità di garantire l’incolumità pubblica, prescindendo da ogni decisione di tipo politico.

L’Amministrazione comunale sta portando a compimento la progettazione avviata e decisa circa cinque anni fa dalla precedente amministrazione.

Per la prima volta, in occasione di un finanziamento di questo tipo, la Commissione si è svolta direttamente all’interno della Villa Comunale, in modo da favorire la partecipazione del pubblico, anche di sabato, e garantire la massima trasparenza.

La convocazione è avvenuta anche in considerazione del dibattito pubblico sorto a seguito degli interventi eseguiti, con l’intento di fornire spiegazioni dirette e complete ai cittadini.

Durante l’incontro si è parlato anche delle specie arboree più idonee alla ripiantumazione, grazie al contributo tecnico dell’agronomo.

La decisione definitiva sulle nuove piantumazioni sarà assunta solo dopo un’attenta valutazione da parte degli esperti, così da assicurare la scelta di specie compatibili con l’ambiente e con le esigenze di sicurezza e manutenzione.

L’Amministrazione si impegna a procedere con la ripiantumazione di tutte le piante abbattute e sta valutando la possibilità di trasformare alcuni dei tronchi rimasti in opere artistiche, attraverso intagli scultorei che possano valorizzare ulteriormente lo spazio pubblico.

L’Amministrazione comunale di Ceccano