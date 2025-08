Ceccano – Riqualificazione stato dei luoghi Cimitero Comunale

È in atto a cura dello lo scrivente Assessorato e gli uffici comunali del IV Settore amministrativo un’azione articolata di riqualificazione e di completo ripristino della piena fruibilità degli ambienti cimiteriali.

La programmazione delle attività, già in corso o in via di attuazione nelle prossime 4 settimane, prevede:

risanamento aree verdi comuni

pulizia straordinaria degli ambienti con rimozione progressiva degli ingombri abbandonati, a cura di privati e ditte (in aree pubbliche e in aree cantieristiche su committenza private)

pulizia straordinaria dei bagni pubblici

riassetto gestionale delle imprese terze, con committenza privata, operanti nelle aree cimiteriali

identificazione e autorizzazione all’uso gratuito di n. 2 rispettive aree di deposito (per i cantieri privati attivi ed autorizzati) nelle quali riporre ordinatamente le attrezzature di lavoro al termine delle attività lavorative giornaliere

revisione e aggiornamento della modulistica per la richiesta delle autorizzazioni all’ingresso con scopo manutentivo e aggiornamento delle stesse autorizzazioni

studio per la rimodulazione degli orari lavorativi delle risorse umane comunali addette alla custodia delle aree

controllo periodico delle aree cimiteriali a cura degli agenti di Polizia Municipale del locale Comando, con finalità di deterrenza oltre che di controllo e rispetto della coerenza legislativa e gestionale delle aree di cantiere privato.

Il complesso delle attività, nella sua fase di analisi e programmazione, ha avuto avvio in data 1 luglio, con la prima riunione con le imprese terze operanti solitamente in loco che si sono rese disponibili all’incontro, durante il quale è stata è stata ribadita, e pienamente condivisa tra le parti, la necessità impellente di un rigoroso rispetto dei regolamenti comunali, da parte di tutti gli attori..

In questa prima occasione è stata inoltre determinata tra tutte le parti presenti una comune strategia finalizzata alla riqualificazione complessiva di tutte le aree cimiteriali attualmente fruibili, con la previsione della verifica bimestrale dello stato di avanzamento delle attività straordinarie oggetto del presente programma delle attività, il tutto grazie all’organizzazione e al coordinamento degli uffici preposti.

È motivo di soddisfazione per chi scrive e per gli uffici comunali poter godere dell’estrema ed incondizionata disponibilità delle imprese terze, per una collaborazione proficua con l’Ente comunale, tesa alla valorizzazione ed al recupero completo del decoro del Cimitero Comunale, sia nella sua parte monumentale e storica e sia nella sua parte più moderna.

L’Amministrazione, da parte sua, ha pianificato una serie di attività, dando priorità ad interventi di pulizia straordinaria con avvio ad oggi 2 agosto.

L’intento primario è quello di ridefinire le iniziative in modo strutturale, a che siano in grado di divenire entro l’anno un rinnovato modello di gestione di agile attuazione.

Si tratta di un’azione articolata e inevitabilmente lunga, tesa alla tutela di un luogo di intimo raccoglimento e di commozione, in cui i congiunti possano onorare la memoria degli affetti più cari scomparsi in piena sicurezza, in piena tranquillità e in un contesto il più possibile valorizzato.

L’Assessore ai servizi Cimiteriali Francesca Ciotoli

COMUNICATO STAMPA