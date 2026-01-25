Ceccano – Riparte il servizio di trasporto scolastico domani lunedì 26 gennaio 2026

Sebbene con un po’ di ritardo sulla tabella di marcia gli uffici sono impegnati a caricare a sistema le indicazioni di dettaglio su itinerari e orari che le famiglie dovranno rispettare lunedì per le corse.

Il servizio sperimentale, necessario alla definizione di un’offerta stabile e consolidata per i prossimi mesi e per il prossimo anno scolastico, riparte nella modalità porta a porta su strade comunali -e di prossimità per strade non comunali o in caso di assenza dei requisiti di sicurezza minima per alunni e studenti- e percorrerà tutto il territorio comunale a partire dalle ore 07.10 di domani.

Esso è inizialmente approntato con 8 corse che saranno rimodulate progressivamente, anche nel numero, in caso di nuove iscrizioni o variazioni che interverranno.

Le informazioni di dettaglio circa gli orari di salita per l’andata saranno inviate dirittamente agli utenti iscritti per mezzo della mail indicata a sistema in fase di iscrizione e saranno sempre disponibili anche sulla piattaforma web Servizio Mensa e Trasporti, nella sezione home page.

Tutti i richiedenti accettati dal sistema comunale fino alla data di mercoledì 21 gennaio u.s., potranno salire a bordo.

Gli ultimi iscritti perfezionati da giovedì 22 gennaio e a seguire, accederanno al servizio dopo la comunicazione degli uffici comunali, nei prossimi giorni, per i tempi tecnici di perfezionamento delle comunicazioni ai relativi plessi scolastici di competenza.

Le corse di ritorno saranno eseguite in funzione degli orari di uscita per ogni plesso scolastico.

Per fronteggiare le criticità iniziali sarà attivo un ulteriore mezzo per un servizio dedicato al recupero puntuale di mancate salite in uscita dai plessi scolastici, previsto mediante un coordinamento telefonico tra struttura comunale e servizio di trasporto.

Nelle corse di ritorno a casa, per quanto attiene al trasporto degli alunni della scuola primaria, in caso di assenza degli adulti di riferimento incaricati, gli alunni saranno accompagnati presso il Comando dei Vigili Urbani sito in Via Falcone dove attenderanno in sicurezza l’arrivo dei familiari.

Lo stesso avverrà per gli studenti della scuola secondaria di primo grado che potrebbero confondere le corse o saltare la fermata prestabilita.

Il trasporto pubblico scolastico a Ceccano riparte dopo due anni di fermo, con una rimodulazione sostanziale, con un numero di iscritti richiedenti molto superiore alle attese e alle ricognizioni già effettuate nei mesi scorsi.

Il primo obiettivo resta quello di offrire un servizio delicatissimo nel pieno delle garanzie di sicurezza, pertanto, gli aggiustamenti e i ritardi inziali saranno dovuti al perfezionamento progressivo di orari e linee, specie in ragione delle distanze importanti che l’estensione territoriale comporta.

Questo causerà inevitabilmente qualche disagio nelle sue fasi inziali, specie nella definizione finale degli orari: criticità che saranno gestite e risolte con la massima tempestività possibile dal personale comunale, in collaborazione con il gestore del servizio.

L’Amministrazione comunale auspica comunque che le criticità inziali possano essere mitigate dall’importanza di questa esperienza per alunni e studenti nel loro percorso di acquisizione di autonomia e complessivamente di crescita.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Ciotoli