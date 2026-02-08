Ceccano, rinnovata la commissione per l’assegnazione degli alloggi popolari: nominati i nuovi membri

CECCANO – Cambia la commissione incaricata della formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’organismo, chiamato a valutare le domande e a stilare l’elenco degli aventi diritto alla casa popolare, è stato rinnovato nel rispetto delle disposizioni normative che regolano la durata e il funzionamento dell’incarico.

La legge, infatti, stabilisce che i componenti della commissione restino in carica per un periodo di tre anni e che il mandato non possa essere prorogato per un secondo incarico consecutivo. Una limitazione precisa, finalizzata a garantire la necessaria terzietà, imparzialità e trasparenza nel delicato processo di assegnazione degli alloggi popolari. Proprio per questo, alla scadenza del mandato dei commissari, fissata allo scorso mese di dicembre, non è stato possibile procedere a un rinnovo.

Di conseguenza, il 18 dicembre scorso la Giunta comunale guidata dal sindaco Andrea Querqui ha formalmente preso atto delle manifestazioni di disponibilità pervenute da parte di dipendenti dell’ATER e ha provveduto all’individuazione dei nuovi componenti della commissione per la formazione delle graduatorie.

A farne parte saranno la dottoressa Diana D’Amico, Giuseppina Di Mario dell’ATER di Frosinone e il collega Fabio Nardoni. Il ruolo di segretario verbalizzante è stato affidato all’istruttrice amministrativa Gaia Cellante. Anche nella nuova composizione, la presidenza della commissione è stata confermata alla dottoressa D’Amico.

La delibera di nomina è stata approvata dalla Giunta comunale con voto unanime ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva. Salvo eventuali sostituzioni, la commissione così composta resterà in carica per i prossimi tre anni, occupandosi di uno dei settori più sensibili per la comunità, quello del diritto alla casa.

