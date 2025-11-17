Ceccano – Riattivazione servizio scuolabus da gennaio 2026

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione nel rispetto del mandato del Sindaco che ritiene di assoluta priorità l’ri-attivazione del servizio scuolabus per alunni e studenti della Scuola primaria e Secondaria di primo grado, comunica che le attività fondamentali di sostegno al diritto allo studio saranno di nuovo garantite a partire da gennaio 2026.

È stato un lavoro impegnativo che ha dovuto coniugare l’esigenza di dover tenere nel debito conto le limitazioni operative indirettamente conseguenti al piano di riequilibrio in essere e previsto fino al 2035 -resosi necessario nel corso del precedente mandato amministrativo ed approvato dalla passata Amministrazione comunale- e le reali e concrete esigenze del territorio e delle famiglie.

Si tratta di un risultato non scontato per la riaffermazione di un diritto negato per troppi mesi necessario alla garanzia della continuità del diritto allo studio, specie per studenti e rispettive famiglie che non hanno la possibilità di attivare alternative sostenibili e che vuole rappresentare un chiaro e netto segnale di discontinuità rispetto al precedente corso di governo della città.

Per le ragioni sopra esposte, nei prossimi giorni:

saranno ridefinite le fasce di copertura del servizio a carico delle famiglie e le tabelle di esenzione proporzionale in relazione agli ISEE (applicabili anche per il servizio mensa a partire dal 2026);

saranno riaperte le procedure di manifestazione di interesse da parte delle famiglie sul portale dedicato (per riconferma dell’esigenza e per consentire l’accesso al servizio a coloro che non erano riusciti a formalizzare la domanda nei termini estivi;

sarà dato corso all’affidamento de servizio;

successivamente, sarà dato corso alla sottoscrizione degli abbonamenti e alla comunicazione di orari e dislocazione delle fermate.

Le modalità e le tempistiche per le azioni spettanti ai nuclei familiari saranno comunicate sul sito del Comune di Ceccano mentre gli iter necessari saranno condotti secondo le tempistiche previste e con gli strumenti amministrativi di competenza, come sempre, all’insegna della trasparenza.

La riattivazione del TPS (Trasporto Pubblico Scolastico) quale servizio pubblico essenziale, a supporto del diritto primario allo studio -sancito dalla Costituzione- per questa Amministrazione comunale, per il Sindaco e per l’Assessorato alla Pubblica Istruzione era ed è un impegno e non una promessa: un impegno che onoriamo tutti insieme con caparbietà.