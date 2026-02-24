Ceccano, referendum sulla giustizia: Fratelli d’Italia promuove un incontro pubblico per il “Sì”

Ceccano — Un appuntamento pubblico per illustrare ai cittadini le ragioni del “Sì” al referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. L’iniziativa è promossa dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia e si terrà sabato 28 febbraio, a partire dalle ore 11, presso il Civico 18 Piazza Berardi. All’incontro interverranno i deputati di Fratelli d’Italia Massimo Ruspandini e Alessandro Palombi, che illustreranno i contenuti della riforma e le motivazioni politiche e istituzionali alla base della posizione favorevole al quesito referendario.

L’evento si propone come momento di confronto e informazione aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di chiarire i principali aspetti del referendum e le possibili ricadute sul sistema giudiziario italiano. I promotori invitano simpatizzanti, iscritti e cittadini interessati a partecipare per approfondire un tema considerato centrale nel dibattito nazionale.

L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per discutere più in generale di riforma della giustizia e del ruolo delle istituzioni, in vista della consultazione elettorale di marzo.

