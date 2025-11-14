Ceccano, randagismo: l’amministrazione comunale al lavoro per la gestione e la sensibilizzazione

Desideriamo fornire alcuni chiarimenti per una corretta informazione dei cittadini in merito al fenomeno del randagismo.

L’Amministrazione è da tempo impegnata sul tema del randagismo e del benessere animale, con l’obiettivo di affrontare il problema in modo serio, strutturato e partecipato. Stiamo lavorando per strutturare un Regolamento comunale finalizzato alla gestione dei beni, che sarà discusso e portato in approvazione nel prossimo Consiglio Comunale.

Parallelamente, l’Amministrazione sta lavorando all’approvazione del Regolamento comunale per l’adozione dei cani randagi custoditi presso i canili convenzionati, anche questo assente. Inoltre, si sta programmando una serie di eventi e iniziative, nell’ottica di attuare una campagna di sensibilizzazione al tema dell’adozione consapevole. È in fase di organizzazione anche una giornata di microchippatura gratuita, che avverrà entro la fine di novembre, a conferma dell’attenzione concreta verso la prevenzione del randagismo e la tutela della salute pubblica.

Per quanto riguarda l’area da destinare allo stallo dei cani randagi, dobbiamo individuare una zona che rispetti tutte le norme previste dal regolamento che sarà approvato e quelle imposte dalla Asl. Inoltre, l’autorizzazione deve passare attraverso la Asl, che deve dare il nulla osta sulla base del progetto presentato dai richiedenti.

L’area di sgambamento di Castel Sindici, invece, sarà ripulita a breve. L’Amministrazione si è premurata di esporre un orario di apertura e chiusura dei parchi, compreso di Castel Sindici, che per l’inverno sarà dalle ore 8.15 alle 17.45.

Ci teniamo a precisare che l’Amministrazione non ha mai chiuso la porta alla collaborazione con cittadini e volontari che intendono offrire il proprio aiuto. Non vi è alcun motivo per escludere chi vuole contribuire in modo costruttivo: la nostra volontà è quella di confrontarci con tutti coloro che hanno a cuore la risoluzione del problema del randagismo e il benessere degli animali.

L’obiettivo comune deve restare la tutela degli animali e la sicurezza della comunità. In questo senso, la nostra porta è e resterà sempre aperta.

L’Amministrazione comunale di Ceccano

COMUNICATO STAMPA