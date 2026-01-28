Ceccano – Querqui:” stazione, serie di interventi sulle criticita’ nelle aree di competenza”

A seguito dell’incontro con RFI, richiesto da questa Amministrazione, è stato effettuato un sopralluogo congiunto per verificare le criticità presenti sul territorio e definire gli interventi previsti nelle aree di competenza.Per quanto riguarda la stazione, verrà realizzato un intervento complessivo che prevede il rifacimento dell’intera facciata, il rifacimento del tetto, inclusi discendenti e canali, e l’illuminazione del giardino, con un conseguente incremento dell’illuminazione dell’area.È inoltre prevista la bonifica del fosso e del canale che costeggiano la ferrovia in direzione Frosinone, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle aree limitrofe alla linea.In via per Frosinone, all’uscita della stazione in direzione Frosinone, verrà sostituito integralmente il muro di delimitazione della stazione, con la realizzazione di un nuovo muro.Per quanto riguarda i pannelli fonoassorbenti, l’Amministrazione ha richiesto informazioni e ha trasmesso PEC formali agli uffici competenti per sollecitare l’installazione. Dalle notizie in nostro possesso, RFI sta procedendo allo smontaggio dei pannelli lungo tutto il tratto e Ceccano risulta come progetto pilota: una volta completata la rimozione, si procederà all’installazione dei nuovi pannelli. L’Amministrazione confida in tempi abbastanza brevi, proprio in ragione della collocazione di Ceccano come progetto pilota.Continueremo a seguire gli sviluppi, mantenendo un confronto costante con RFI e aggiornando la cittadinanza sugli avanzamenti.

