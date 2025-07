Ceccano, Querqui premia lo sport “Ceccano Calcio 1920” e “Casa dell’Amicizia”

Nel pomeriggio di giovedì 10 luglio presso la Sala Consiliare, il Sindaco Andrea Querqui e l’Assessore allo sport Francesco Ruggiero hanno premiato le squadre calcistiche “Ceccano Calcio 1920”, con il Presidente Felice Orsinetti, e “Casa dell’Amicizia”, realtà gestita dalla cooperativa Diaconia e dall’Aps “Il Campo Libero” con il mister Daniele Latini.

“Con grande piacere abbiamo invitato in Sala Consiliare il “Ceccano Calcio 1920” e “Casa dell’Amicizia”: due squadre che in questa stagione calcistica hanno riempito la nostra città di orgoglio.

Entrambe si sono distinte per meriti sportivi: la prima si è posizionata seconda nel campionato Promozione, in una finale sentita ed emozionante che ha spostato oltre 1000 ceccanesi a Viterbo; la seconda ha vinto la “Coppa del Sorriso”, Torneo regionale di calcio a 5 integrato, per calciatori con disabilità.

Accanto ai risultati sportivi, abbiamo voluto premiare anche il merito sociale dimostrato; infatti, crediamo fermamente che lo sport debba veicolare valori positivi di uguaglianza, rispetto, impegno e sana competizione. Virtù da diffondere tra grandi e piccini.

Queste belle realtà del nostro territorio ci rendono fieri e ci spingono a fare sempre meglio, perché solo tramite l’inclusione e la collaborazione possiamo costruire una Ceccano vicina a tutti i cittadini e tutte le cittadine.

L’Amministrazione comunale valorizza lo sport come mezzo di socializzazione, pertanto sarà sempre vicina alle attività delle società e delle associazioni sportive, così come alle iniziative private.

Siamo convinti che lo sport debba unire nelle peculiarità e potenzialità, non dividere o discriminare.

Ci complimentiamo con il Direttore Generale di “Diaconia” Loreto D’Emilio e il mister Daniele Latini, il Presidente del “Ceccano Calcio 1920” Felice Orsinetti, la società tutta e il mister Stefano Fumagalli, e tutti i calciatori. Complimenti anche per vittoria del campionato Regionale Juniores Under 19, all’ “Accademia Ceccano Calcio” per la vittoria dei campionati provinciali Allievi Under 16 e Allievi Under 17.

E, non per ultima, complimenti alla squadra femminile di calcio a 5, per la vittoria del campionato femminile di serie D ed alla responsabile attività del settore femminile Prof.ssa Daniela Tanzi.”