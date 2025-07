Ceccano – Querqui: “Lavoro, trasparenza e responsabilità: il resoconto del primo mese di governo”

Nel corso dei trenta giorni dall’insediamento della nuova Amministrazione comunale, in linea con il programma proposto in campagna elettorale, abbiamo lavorato per assicurare un cambio di passo nella gestione amministrativa.

La situazione economico finanziaria dell’ente permette di intervenire con pochissimo margine su una serie di priorità: i conti, contrariamente a quanto sbandierato dall’opposizione, sono “in linea” con il piano di riequilibro pluriennale, che non significa assolutamente che ci sia lo stanziamento di risorse necessarie per eseguire interventi manutentivi sul territorio; basti pensare che nel risultato di amministrazione, nella parte accantonata, è stato inserito un apposito fondo di 200.000,00 per passività potenziali per debiti fuori bilancio accertati nel corso della gestione commissariale, ma relativi alla malagestione amministrativa di chi ci ha preceduto. Per tale motivo, stiamo razionalizzando le risorse e lavorando al recupero di economie, crediti e contributi pubblici; stiamo portando avanti progetti finalizzati all’efficientamento energetico e adeguamento sismico delle strutture scolastiche e lavorando affinché i lavori relativi ai progetti PNRR, attualmente sospesi, possano ripartire, anche per evitare il rischio di restituzione dei fondi.

Altra priorità, poi, è stata interfacciarci, sin da subito, con Acea Ato 5 al fine di assicurare la pronta risoluzione delle criticità che si ripropongono nei mesi estivi, ma, soprattutto, per concordare l’istituzione di un tavolo tecnico a mezzo del quale verificare lo stato di avanzamento degli investimenti già programmati negli anni passati, monitorando anche gli interventi in corso finalizzati alla distrettualizzazione della rete che – come riferito dal gestore – consentiranno l’efficientamento e la riduzione del 35% di dispersione idrica.

Nel frattempo, abbiamo effettuato gli interventi necessari per la riapertura del parco Castel Sindici, ripristinato l’orario ordinario di apertura del Cimitero, assicurato la manutenzione ordinaria per la fruibilità della Villa Comunale, dei Giardinetti e la riqualificazione dell’Isola che c’è, predisponendo, inoltre, la prossima pulizia delle aree cimiteriali.

Si ribadisce e conferma, infine, la volontà dell’attuale amministrazione di costituirsi parte civile nel prossimo processo penale che avrà a oggetto le condotte contestate all’esito dell’indagine “The good Lobby”.

COMUNICATO STAMPA