Ceccano – Quarta edizione del concorso “Giovani Chef Ciociari”: spazio ai talenti della cucina del territorio

Torna la quarta edizione del concorso “Giovani Chef Ciociari”, iniziativa promossa dalla Pro Loco insieme alla Rete di Associazioni del territorio con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti della cucina e promuovere le eccellenze agroalimentari della Ciociaria.
L’evento rappresenta un momento di incontro tra scuola, produttori e realtà associative, con l’intento di rafforzare il legame tra formazione, tradizione gastronomica e prodotti locali.
L’evento previsto per il 12 marzo presso l’istituto Alberghiero di Ceccano prevede un ricco programma di interventi dedicati alla cultura agricola e produttiva del territorio: dalla storia del Molino sul Clitunno, raccontata da Daniele Marani, al laboratorio sull’agricoltura biodinamica a cura di Antonio Miniaci. Spazio poi alle imprese locali con gli interventi di Francesco Guglielmi per Guglielmi Carni e di Massimiliano Scarchilli dell’azienda Scarchilli con la presentazione del “Gran Cacio”.
A valutare i giovani partecipanti sarà una giuria di esperti del settore gastronomico, composta da Danilo Diana, Gianni Lupo dell’Hosteria New York e dalla campionessa italiana di cucina, chef Ala Balabyshkina.
Il concorso Giovani Chef Ciociari si conferma così come un’importante occasione per sostenere la crescita professionale delle nuove generazioni di cuochi e per promuovere la cultura gastronomica della Ciociaria attraverso le sue tradizioni e i suoi prodotti di qualità.
