Ceccano – QUALITA’ DELL’ARIA, Fare Verde Provincia di Frosinone APS chiede interventi emergenziali al Commissario Prefettizio

Qualità dell’aria – Fare Verde Provincia di Frosinone in seguito alle troppe e consecutive giornate con i superamenti della soglia massima per il Pm10 ha chiesto provvedimenti emergenziali di 1° livello al Commissario Prefettizio per Ceccano. Il piano di risanamento per la qualità dell’aria della Regione Lazio prevede che i Comuni adottino “provvedimenti di carattere emergenziale articolati su due livelli in relazione alla durata della criticità emersa nei giorni precedenti e/o prevista” in caso di “situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti atmosferici” così come quelli rilevati dall’Arpa Lazio con la centralina di rilevamento ubicata lungo la SR 637 nel Capoluogo di Ceccano. Il report emesso il giorno 29.11.2024 è attuale e rappresenta una situazione gravissima per la salute della popolazione che dura ormai da circa 15 anni con l’inquinamento dell’aria sopra la soglia consentita dalla permissiva normativa Italiana. E’ l’Istituto Superiore di Sanità che illustra in modo inquietante i danni cagionati dal troppo particolato nell’aria :

<< L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha collegato il diffondersi di questi effetti ad un aumento (di 10 microgrammi per metro cubo) della concentrazione media di PM10 e PM2,5 calcolata nell’arco delle 24 ore giornaliere.

Quando il PM10 contiene elevate concentrazioni di metalli, sono frequenti infiammazioni acute delle vie respiratorie, crisi di asma, e alterazioni del funzionamento del sistema cardiocircolatorio.

L’esposizione prolungata nel tempo anche a bassi livelli di PM10 e PM2,5 è associata all’aumento di disturbi respiratori come tosse e catarro, asma, diminuzione della capacità polmonare, riduzione della funzionalità respiratoria e bronchite cronica insieme ad effetti sul sistema cardiovascolare. I tumori sono stati collegati anche alla presenza di sostanze cancerogene attaccate alla superficie delle particelle (come gli idrocarburi policiclici aromatici-IPA nel caso della fuliggine) che, attraverso il PM2,5 possono arrivare fino alla parte più profonda dei polmoni, dove sono assorbite dall’organismo >>.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS alla luce dei danni, cagionati dai livelli altissimi di particolato nell’aria (P10), alla salute della popolazione e all’ambiente ha chiesto al Commissario Prefettizio che amministra Ceccano di adottare interventi emergenziali di 1° livello previsti dal Piano di risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio. Nello specifico è stato chiesto un provvedimento emergenziale della durata di almeno 7 giorni a partire dal 1° dicembre 2024 .

Comunicato stampa Fare Verde Provincia di Frosinone APS

