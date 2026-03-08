Ceccano – Pulizia del fosso in area ferroviaria: intervento di RFI su richiesta del Comune

Proseguono gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza del territorio nel Comune di Ceccano. In seguito all’incontro avuto con il Comune di Ceccano, Rete Ferroviaria Italiana è intervenuta per effettuare la pulizia e la manutenzione di un fosso situato nell’area ferroviaria urbana, un’operazione importante per garantire il corretto deflusso delle acque e contribuire alla prevenzione di possibili criticità idrauliche.

L’intervento rientra nell’attività di collaborazione tra il Comune e gli enti gestori delle infrastrutture presenti sul territorio, con l’obiettivo di mantenere costante l’attenzione sulla manutenzione e sulla sicurezza.

L’Amministrazione comunale ringrazia RFI per la disponibilità e per l’intervento effettuato, che va nella direzione della tutela del territorio, della sicurezza dei cittadini e della cura dell’ambiente urbano.