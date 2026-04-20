Ceccano – Protezione civile “Tonino D’Annibale”, esercitazione nel giorno del compleanno del “Grande capo”

L’EC Ceccano Odv affronta una simulazione di emergenza in ricordo del presidente scomparso sei mesi fa. Il sindaco Querqui: «Tonino è stato e resterà per sempre parte preziosa di questa famiglia». La Protezione civile di Ceccano, intitolata a Tonino D’Annibale, ha svolto l’esercitazione periodica nel giorno del compleanno del compianto presidente scomparso il 15 ottobre scorso. A sei mesi dall’addio a “Manetta”, com’era affettuosamente soprannominato, il ricordo è forte e impresso sulla torta celebrativa: «Al “Grande capo” di questa famiglia, perché ogni gesto racconta di te».

Nella mattinata di ieri, l’EC Ceccano Odv ha svolto un’attività di formazione e addestramento fondamentale per garantire una risposta efficace in caso di emergenza sul territorio. La data scelta porta con sé un significato profondo.

L’esercitazione si è tenuta proprio quando l’indimenticato Tonino D’Annibale avrebbe compiuto gli anni. Il modo migliore per ricordarlo era proprio questo: ritrovarsi, fare squadra, continuare il lavoro che lui amava. Non a caso, la sezione della Protezione Civile di Ceccano porta oggi il suo nome.

L’Amministrazione comunale, a margine dell’esercitazione, era presente per portare il suo saluto ai volontari in segno di vicinanza e riconoscimento per il lavoro che svolgono ogni giorno a tutela della comunità. Hanno presenziato il sindaco Andrea Querqui, l’assessore Francesco Ruggiero (volontariato), il consigliere comunale Mariano Cavese e i rappresentanti della Polizia locale.

«Un ringraziamento sentito a tutti i volontari – ha dichiarato il sindaco Querqui – che con dedizione e professionalità presidiano ogni giorno la sicurezza della nostra comunità. E un pensiero affettuoso a Tonino, che di questa famiglia è stato parte preziosa e lo resterà per sempre” – ha dichiarato il sindaco Andrea Querqui».