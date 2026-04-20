Ceccano – Protezione civile “Tonino D’Annibale”, esercitazione nel giorno del compleanno del “Grande capo”

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L’EC Ceccano Odv affronta una simulazione di emergenza in ricordo del presidente scomparso sei mesi fa. Il sindaco Querqui: «Tonino è stato e resterà per sempre parte preziosa di questa famiglia». La Protezione civile di Ceccano, intitolata a Tonino D’Annibale, ha svolto l’esercitazione periodica nel giorno del compleanno del compianto presidente scomparso il 15 ottobre scorso. A sei mesi dall’addio a “Manetta”, com’era affettuosamente soprannominato, il ricordo è forte e impresso sulla torta celebrativa: «Al “Grande capo” di questa famiglia, perché ogni gesto racconta di te».

Nella mattinata di ieri, l’EC Ceccano Odv ha svolto un’attività di formazione e addestramento fondamentale per garantire una risposta efficace in caso di emergenza sul territorio. La data scelta porta con sé un significato profondo.

L’esercitazione si è tenuta proprio quando l’indimenticato Tonino D’Annibale avrebbe compiuto gli anni. Il modo migliore per ricordarlo era proprio questo: ritrovarsi, fare squadra, continuare il lavoro che lui amava. Non a caso, la sezione della Protezione Civile di Ceccano porta oggi il suo nome.

L’Amministrazione comunale, a margine dell’esercitazione, era presente per portare il suo saluto ai volontari in segno di vicinanza e riconoscimento per il lavoro che svolgono ogni giorno a tutela della comunità. Hanno presenziato il sindaco Andrea Querqui, l’assessore Francesco Ruggiero (volontariato), il consigliere comunale Mariano Cavese e i rappresentanti della Polizia locale.

«Un ringraziamento sentito a tutti i volontari – ha dichiarato il sindaco Querqui – che con dedizione e professionalità presidiano ogni giorno la sicurezza della nostra comunità. E un pensiero affettuoso a Tonino, che di questa famiglia è stato parte preziosa e lo resterà per sempre” – ha dichiarato il sindaco Andrea Querqui».

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