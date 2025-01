Ceccano, Progresso Fabraterno: Vogliamo che a Ceccano tornino le “case dell’acqua”

Vogliamo che a Ceccano tornino le “case dell’acqua”. Il servizio è già presente in molte Città italiane e permette ai cittadini di rifornirsi di acqua potabile filtrata, a un prezzo contenuto e vantaggioso.

L’acqua erogata in queste strutture è sicura, perché costantemente monitorata e trattata secondo rigidi standard igienico-sanitari. In aggiunta al beneficio economico e sociale, quest’iniziativa è in grado di abbattere il consumo di plastica e contribuisce alla riduzione delle emissioni di Co2, pericolose per l’ambiente.

Si tratta di un esempio concreto di sostenibilità ambientale, nonché di gestione responsabile delle risorse idriche. Inoltre, riteniamo fondamentale creare una mappa dettagliata e di facile consultazione delle fontane comunali funzionanti, indicante anche la possibilità di utilizzarle per il consumo di acqua potabile. Questo sarebbe un servizio alla portata di tutti i cittadini e promuoverebbe un comportamento più ecologico.

È un dispiacere constatare come la precedente Amministrazione comunale non abbia mai promosso iniziative di questo tipo, perdendo l’occasione di posizionare Ceccano tra le città italiane all’avanguardia nella sostenibilità ambientale.

Ci impegneremo affinché ciò accada, convinti che l’adozione di queste iniziative rappresenti un passo fondamentale verso una Ceccano più moderna e attenta al benessere dei cittadini.

Progresso Fabraterno

COMUNICATO STAMPA