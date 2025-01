Ceccano – Progresso Fabraterno:” un’app comunale per agevolare la comunicazione tra il Comune e cittadini”

Vogliamo proporre una soluzione concreta per agevolare la comunicazione tra il Comune di Ceccano e i suoi cittadini: la creazione di un’app comunale.Questo strumento digitale dovrà essere intuitivo e alla portata di tutti, pensato per rendere i servizi comunali più vicini, accessibili e tempestivi, per aggiornare i cittadini su informazioni importanti come emergenze, eventi, orari di apertura degli uffici comunali, strutture pubbliche e trasporti locali.Un ulteriore valore aggiunto dell’app sarebbe l’introduzione di un sistema di prenotazione digitale per gli uffici comunali, che consentirebbe ai cittadini di fissare appuntamenti. Ciò migliorerebbe l’organizzazione e ridurrebbe i tempi di attesa, offrendo un servizio più rapido e ordinato.Inoltre, l’app potrebbe includere una sezione interattiva dedicata alle segnalazioni dei cittadini, permettendo loro di comunicare direttamente le problematiche riscontrate sul territorio, come strade dissestate, illuminazione pubblica guasta o altre criticità.Riteniamo che la creazione di un’app comunale sia un passo essenziale per gestire la città in modo efficiente e partecipativo, per costruire una Ceccano più connessa, organizzata e consapevole.

Progresso Fabraterno