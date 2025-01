Ceccano, Progresso Fabraterno: “Sicurezza stradale pedoni, urgenza rifacimento degli attraversamenti pedonali”

Vogliamo richiamare l’attenzione sull’urgenza di intervenire per il rifacimento degli attraversamenti pedonali, deteriorati o addirittura scomparsi in molte aree della città.

Questa situazione rappresenta un serio problema di sicurezza stradale, sia per i pedoni che per i conducenti.

La manutenzione ordinaria degli attraversamenti pedonali non può essere disattesa. È necessario adottare una pianificazione costante per evitare che si deteriorino.

Il problema è acuito, inoltre, dalla inefficiente illuminazione pubblica, che mette a rischio l’incolumità dei cittadini soprattutto nelle ore notturne e in condizioni meteorologiche avverse; perciò, invitiamo a considerare l’utilizzo di vernici riflettenti, per migliorare la visibilità degli attraversamenti pedonali.

In particolare, il deterioramento di tale segnaletica risulta un problema soprattutto per i bambini, gli anziani e le persone con difficoltà motorie.

Per l’appunto, in molte zone di Ceccano non sono ben visibili gli attraversamenti pedonali accessibili o i parcheggi dedicati alle persone con disabilità, necessari per assicurare il rispetto e l’inclusione di tutti i cittadini e le cittadine, senza eccezioni.

In prossimità di tutte le scuole, inoltre, proponiamo l’installazione di dossi rallentatori con attraversamenti pedonali integrati, una soluzione efficace per obbligare i conducenti a ridurre la velocità.

Rivolgiamo questa richiesta al Commissario Prefettizio del Comune di Ceccano, affinché intervenga con tempestività e responsabilità su questo tema cruciale per la sicurezza stradale e la qualità della vita di tutti i cittadini.

Comunicato stampa Progresso Fabraterno