Ceccano – Progresso Fabraterno: regionali, fiducia ad Andrea Querqui

Nei giorni 12 e 13 febbraio saremo chiamati a votare per eleggere il Presidente della Regione Lazio e il Consiglio Regionale.Noi di Progresso Fabraterno abbiamo deciso di dare la nostra fiducia ad Andrea Querqui, candidato al Consiglio della Regione Lazio.La motivazione di questa scelta è semplice: in questi anni Andrea si è sempre battuto in Consiglio Comunale per la nostra città con impegno, passione e competenza.Senza mai risparmiarsi, ha dimostrato di essere sempre pronto ad accogliere le istanze e i bisogni di tutta la cittadinanza, facendosene carico con determinazione, trasparenza e umiltà.Con convinzione ed entusiasmo è sempre stato in prima linea nelle battaglie di giustizia sociale, ambientale e politica.Saremo al fianco di chi, con coerenza, ha scelto di scendere in campo per il bene della nostra città, regalando a tutti i nostri concittadini un’opportunità unica, una voce in grado di essere ascoltata.

comunicato stampa