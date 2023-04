Ceccano – Progresso Fabraterno: “Non spendiamo parole al vento”

Ci teniamo a respingere con forza l’accusa di disonestà intellettuale, a noi attribuita dalla Vicesindaca Aceto.

I nostri interventi sono sempre mirati. Ponendoci l’obiettivo di segnalare criticità alla cittadinanza e all’Amministrazione, prima di esporci cerchiamo di informarci al meglio. Non spendiamo parole al vento.

A riprova di ciò, invitiamo la Vicesindaca a smentirci riguardo le criticità legate alla Mediateca, citate nella relazione tecnica del 13 febbraio 2023, allegata alla comunicazione della cooperativa e inviata tramite PEC (prot. n. 157 del 16 marzo 2023).

In particolare, in tale relazione si evidenziano le seguenti criticità strutturali, alcune già citate nel nostro precedente intervento:

bulloni sporgenti delle travi in acciaio sulla scala d’emergenza; mancata manutenzione del verde antistante la struttura; griglia carrabile non sicura.

Inoltre, dall’evasiva risposta della Vicesindaca si evince che l’ascensore non sarà riparato.

Note le evidenti barriere architettoniche, ribadiamo la richiesta di installare almeno un montascale o un ascensore esterno.

Nonostante i nuovissimi arredi e la pittura, che rendono sicuramente la struttura più accogliente, sarebbe il caso di renderla anche accessibile nel più breve tempo possibile, poiché sono passati già due mesi dalla relazione tecnica e uno dall’invio della comunicazione al Comune.

Spostare l’attenzione dalle criticità evidenti, non le cancellerà. Potranno essere nascoste agli occhi dei cittadini, ma certamente non saranno risolte.

Allora, chiediamo maggiore chiarezza, affinché la popolazione sia consapevole degli investimenti che si intendono realizzare in luoghi cruciali per l’intera comunità.

Le nostre segnalazioni sono sempre mosse dallo spirito di migliorare la Città in cui viviamo, pertanto ci mettiamo a disposizione qualora la Vicesindaca volesse confrontarsi con noi in merito a questa faccenda.

COMUNICATO STAMPA