Ceccano, Progresso Fabraterno:” impegnati in un percorso di consultazione con tutti i gruppi e le persone vicine ai nostri valori”

Comunichiamo di essere attualmente impegnati in un percorso di consultazione con tutti i gruppi e le persone che riteniamo più vicine ai nostri valori e al nostro progetto politico.Questo processo ha l’obiettivo di individuare il percorso migliore e di definire la nostra posizione in merito alle prossime elezioni comunali di maggio.Non abbiamo ancora deciso quale candidato Sindaco sostenere. Infatti, da oltre un mese abbiamo iniziato ad organizzare incontri per consultare tutte le liste di centrosinistra, per capire quali sono le intenzioni su programmi, coalizione e candidato Sindaco. Stiamo cercando di trovare una sintesi per dare a Ceccano una coalizione ampia, forte e coesa, in cui tutti possano sentirsi rappresentati.Per noi, il nome del candidato Sindaco deve essere quello di chi è più adatto a riunire attorno a sé l’intero centrosinistra.Ufficializzeremo la nostra decisione dopo aver ascoltato tutte le forze politiche e valutato le possibilità necessarie.Nel frattempo, ci auguriamo che tutti possano avere davvero a cuore il bene di Ceccano, affinché si possa prendere la decisione più giusta e non si rischi di riconsegnare la città a chi l’ha amministrata seguendo i propri interessi e non realizzando il bene dei cittadini.Ringraziamo tutti coloro che stanno partecipando a questo percorso di confronto costruttivo, certi che solo attraverso il dialogo e la condivisione sia possibile costruire una visione solida e inclusiva per il futuro della nostra città.

