Ceccano, Progresso Fabraterno: “Il problema della carenza idrica torna a essere tangibile”

Ci avviciniamo all’estate e il problema della carenza idrica torna a essere tangibile.

Con l’arrivo delle alte temperature, già da diversi anni molte contrade di Ceccano si trovano senz’acqua, in particolare la zona del centro storico, in cui il servizio manca quasi costantemente.

Si tratta ormai di un problema sanitario, non più di una situazione banalmente antipatica.

Malgrado le numerose segnalazioni raccolte nel corso degli anni, la comunicazione è sempre stata inesistente o insufficiente.

A tali disservizi si aggiungono le turnazioni notturne, che riguardano regolarmente diverse zone di Ceccano. Mancanze di acqua che complicano da anni la vita di migliaia di ceccanesi, inclusi bambini, anziani, persone con bisogni speciali.

Pretendiamo che l’Amministrazione comunale e il Sindaco Caligiore intervengano in modo tempestivo, senza attendere che il problema idrico arrivi alle porte, mettendo in pratica soluzioni per assistere i cittadini concretamente.

Inoltre, chiediamo che la stessa Amministrazione si adoperi per far rispettare la carta dei diritti degli utenti del servizio idrico.

Auspichiamo che in caso di carenza idrica vengano sparse sul territorio autobotti in maniera costante e periodica, soprattutto nelle zone più colpite, anche se reputiamo fondamentale un intervento preventivo che risolva il problema alla radice.

È necessario e doveroso adoperarsi subito per le migliaia di ceccanesi, che ogni giorno vivono nell’incertezza di poter usufruire di un servizio primario e fondamentale.

Bisogna trovare una soluzione.

Comunicato stampa Progresso Fabraterno Ceccano