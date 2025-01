Ceccano, Progresso Fabraterno: Felici per la nostra città per il riconoscimento di “città che legge”

Accogliamo con grande felicità la notizia che la nostra città ha ottenuto, insieme ad altri 755 comuni, il titolo di “città che legge” da parte del Ministero della cultura e del Centro per il libro e la lettura. Tale riconoscimento consentirà a Ceccano di partecipare all’omonimo bando di finanziamento per progetti relativi alla promozione di libri e della letturatura e al bando Biblioteche.In un periodo buio in cui il nome della nostra città è stata associato ad un utilizzo criminoso dei bandi, non può che essere una buona notizia l’ottenimento di un riconoscimento che permetterebbe a Ceccano l’accesso a nuovi fondi.Ringraziamo per lo straordinario risultato Gemma Gemmiti e tutta la squadra di Sinestesia, Gemma Edizioni, la Rete delle associazioni coordinata dalla Pro Loco, le scuole di Ceccano, i Commissari, Ludovica Franco del V settore e la Biblioteca Comunale di Ceccano.

