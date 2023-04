Ceccano, Progresso Fabraterno: “Coloriamoci di lilla”

L’iniziativa di sensibilizzazione, dell’Associazione giovanile Progresso Fabraterno, “Coloriamoci di lilla” è finalizzata ad acquisire consapevolezza rispetto ai disturbi del comportamento alimentare, purtroppo in costante crescita.

L’appuntamento è giovedì 27 aprile alle ore 18.00, presso l’ex “Cinema Italia”, via Borgo Garibaldi 82 (Ceccano, FR).

I DCA sono spesso oggetto di errate credenze che provocano in chi soffre il senso di vergogna, di disagio e il timore di essere sbagliati, comportando disagi nella sfera sociale degli individui.

Far luce sui “falsi miti” che ruotano attorno ai DCA è il primo passo per aiutare chi soffre di queste subdole malattie, poiché una parte fondamentale della cura è la prevenzione, che passa necessariamente per la corretta informazione.

Lo scopo dell’iniziativa è generare consapevolezza, grazie all’aiuto psicologhe e nutrizioniste esperte del settore.

Abbiamo voluto esprimere questo obiettivo già a partire dal titolo del nostro evento. Infatti, il lilla è il colore scelto per la campagna di sensibilizzazione sui DCA.

Ci accompagneranno le Dottoresse Stefania Caperna, Michela Imbriale ed Elisabetta Mancini del Centro specialistico “NutrilaMente” sito in Frosinone e la Dottoressa Adriana Micheli.

La salute mentale non è salute di serie B, non è un capriccio: è parte fondamentale del benessere di ognuno.

Guarire è possibile, comprenderlo è il primo passo: ricordiamolo a noi stessi e a chi amiamo.

Non mancate!

