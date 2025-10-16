Ceccano, prima edizione “Oltre lo Sport”

L’Amministrazione Comunale di Ceccano è lieta di annunciare la prima edizione dell’evento “Oltre lo Sport”, che si terrà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 18:00 presso l’ex Cinema Italia, in via Borgo Garibaldi 82.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Ceccano, nasce con l’obiettivo di valorizzare lo sport come strumento di crescita, inclusione e solidarietà, ponendo l’accento sul legame profondo tra attività sportiva e impegno sociale.

Come Amministrazione crediamo fortemente che sport e sociale lavorino sullo stesso binario, condividendo valori comuni come il rispetto, la partecipazione, la tenacia e la solidarietà. È da questa convinzione che prende forma un format che non si fermerà a questa prima edizione, ma che diventerà un appuntamento ricorrente nel calendario cittadino.

Durante la serata interverranno atleti e realtà associative che rappresentano diverse sfaccettature dello sport come strumento di vita e coesione:

Federica Raoni, campionessa europea di Sitting Volley, Gianmarco Carlini, autore dell’attraversamento a nuoto dello Stretto di Messina per raccogliere fondi in beneficenza; Salvatore D’Emilio, iaggiatore solidale che con la sua moto ha girato il mondo per sostenere progetti di beneficenza; Antonio Del Brocco e il Circolo Bocciofilo Ceccano, portatori di uno sport inclusivo e intergenerazionale; l’associazione ASD Equilibrarsi, con il progetto “Yoga per la SLA”, dedicato al benessere e alla consapevolezza corporea come strumento di aiuto e conforto; il Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano, con gli studenti Christian Celletti, Francesco Sperduti, Valerio Gismondi e Roberto Lepre, protagonisti del successo ai Giochi Studenteschi Nazionali di Trail Orienteering, che hanno rappresentato con orgoglio la scuola e la città.

“Oltre lo Sport” vuole raccontare storie di impegno, passione e solidarietà che nascono nel nostro territorio, unendo persone e discipline diverse in un percorso di comunità e partecipazione.

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti gli ospiti, le associazioni, le scuole e i cittadini che prenderanno parte a questa prima edizione, certi che insieme sarà possibile costruire un percorso di crescita e partecipazione condivisa.

L’Amministrazione Comunale di Ceccano