Ceccano, presentazione libro dell’ astrofisico Gianluca Masi “Quando l’universo diventò infinito”

Si terrà a Ceccano presso Sinestesia venerdì 20 febbraio alle 17.30 la presentazione del libro dell’ astrofisico Gianluca Masi “Quando l’universo diventò infinito” edito da Castelvecchi. Masi Astrofisico di fama internazionale, ha firmato oltre mille contributi scientifici e partecipato alla scoperta di decine di asteroidi, numerose stelle variabili, tre pianeti extrasolari e diverse supernovae. Laureato in Fisica alla Sapienza Università di Roma e dottore di ricerca in Astronomia

all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ha svolto attività di ricerca all’European Southern Observatory (ESO) in Cile, lavorando in particolare alla determinazione delle orbite e alla caratterizzazione delle proprietà fisiche dei corpi minori e degli oggetti vicini alla Terra. È curatore scientifico al Planetario di Roma, ha fondato il Virtual Telescope Project, piattaforma

riconosciuta a livello mondiale per l’osservazione astronomica in tempo reale, e collabora regolarmente con istituzioni scientifiche e media internazionali. L’asteroide (21795) è stato denominato Masi in suo onore. Quando l’universo diventò infinito è il suo primo libro.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

