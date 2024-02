Ceccano, presentazione del libro del Consigliere di Stato Sandro Menichelli

“Roma e la terribile estate del ‘43” è un libro scritto da Sandro Menichelli, consigliere di Stato, che ha magistralmente analizzato, in

modo dettagliato e preciso, gli avvenimenti che hanno segnato, in meno

di tre mesi, la storia di Roma e dei suoi abitanti.

Dall’invasione della Sicilia, al bombardamento della città, il fermo di

Mussolini, il governo Badoglio, il nuovo bombardamento, l’armistizio, la fuga dei vertici politici e militari, l’arrivo dei tedeschi: numerosi sono gli avvenimenti che hanno segnato la Storia.

A Mussolini Roma tributò sempre manifestazioni oceaniche di giubilo, ma queste

riflettevano il reale umore dei suoi cittadini? Questo umore fu sempre lo stesso o

andò progressivamente mutando con il passare degli anni? Il pensiero dei romani

era davvero conosciuto dal duce e dai suoi gerarchi? Che influenza ebbe sulle

persone la martellante propaganda del regime? In quella terribile estate del ‘43 ci

fu qualcuno ancora capace di dare una speranza sulla fine delle sofferenze prodotte dalla guerra ?

Sandro Menichelli, Roma 1957, ora consigliere di stato, già funzionario di pubblica sicurezza, nel corso

della carriera si è occupato soprattutto di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata,

immigrazione illegale e terrorismo di matrice religiosa nella loro dimensione nazionale, europea e internazionale. Profondo conoscitore dei meccanismi di cooperazione propri dell’Unione europea, è da sempre appassionato di storia contemporanea e interessato alle diverse realtà islamiche alle cui dinamiche ha dedicato specifici saggi di approfondimento.

La presentazione si terrà giovedì 29 febbraio, a partire dalle ore 17:30, presso Sinestesia, caffè letterario, biblioteca, libreria, in Viale Fabrateria Vetus, 35 a Ceccano, in provincia di Frosinone.

Ospite d’onore l’autore, dott. Sandro Menichelli.

Intervengono Biagio Cacciola, pedagogista; Luigi Vacana, delegato alla cultura della provincia di Frosinone; modera Diego Protani, scrittore.

COMUNICATO STAMPA