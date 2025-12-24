Ceccano porta lo stoccafisso in Messico: successo internazionale per la Pro Loco

Ceccano protagonista di un importante progetto di promozione gastronomica e culturale che ha unito Italia e Messico nel mese di novembre, con al centro la valorizzazione dello stoccafisso e del baccalà, tradizione destinata a diventare Patrimonio Immateriale UNESCO.

Dal 7 al 9 novembre, una delegazione italiana ha partecipato al Foro Gastronomico di Cuernavaca, dove lo chef Danilo Diana, Presidente della Pro Loco di Ceccano e responsabile Lazio dell’International Stockfish Society, ha presentato una ricetta originale realizzata in collaborazione con la chef messicana Adriana Beltrán. Il piatto, a base di peperone Poblano farcito con stoccafisso e arricchito da ingredienti italiani e messicani, ha riscosso grande successo tra chef e ospiti internazionali.

Il progetto ha fatto tappa anche il 14 novembre all’Università Mondragón di Querétaro, dove è stato illustrato il valore culturale dello stoccafisso e il ruolo attivo di Ceccano nel percorso di valorizzazione e candidatura UNESCO.

Il 27 novembre, a Costacciaro, Danilo Diana ha partecipato a un tavolo di lavoro per l’organizzazione del primo Festival dello Stoccafisso e del Baccalà, in programma a Gubbio nell’aprile 2026, presentando piatti dedicati agli addetti ai lavori. L’evento ha ricevuto anche l’attenzione di Rai 3. Un ringraziamento particolare va a Emanuele Luchetti per l’organizzazione.

Fondamentale il contributo di Margarita Rodríguez, che ha curato il coordinamento dell’iniziativa tra Italia e Messico.

Un’esperienza che conferma come Ceccano possa essere protagonista di progetti internazionali attraverso la cultura gastronomica.

