Ceccano, pilota 44enne stroncato da un malore durante l’Ability Show

Inutili i tentativi di rianimazione in piazzale Europa. Stop immediato alla manifestazione e accertamenti in corso

Un grave lutto ha colpito nel pomeriggio l’Ability Show – Christmas Edition di Ceccano, trasformando una giornata di festa dedicata ai motori in un momento di profondo dolore. Simone Girolami, 44 anni, pilota originario di Castro dei Volsci e volto noto delle esibizioni rallystiche, è deceduto dopo un improvviso malore mentre si trovava a bordo della sua vettura in piazzale Europa.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe perso conoscenza all’improvviso durante una fase di preparazione dell’esibizione. Gli organizzatori e il personale sanitario presente sul posto sono intervenuti tempestivamente, avviando immediatamente le manovre di rianimazione. Nonostante i numerosi tentativi, per Girolami non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato poco dopo.

La Polizia Locale ha disposto l’interruzione immediata dell’evento e ha delimitato l’area per consentire gli accertamenti di rito. Le prime verifiche escluderebbero incidenti o traumi: il decesso sarebbe riconducibile esclusivamente al malore che ha colpito il pilota.

Sgomento tra gli spettatori, molti dei quali hanno assistito alla scena senza comprendere nell’immediato la gravità della situazione. Forte anche il cordoglio proveniente dalla comunità di Castro dei Volsci, che perde una figura molto apprezzata nel panorama delle manifestazioni motoristiche locali.

Il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, ha espresso vicinanza alla famiglia.