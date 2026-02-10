Ceccano, petizione popolare per intitolare uno spazio pubblico “Ai Martiri di Gaza”

Il Comitato per la Palestina e il collettivo Ceccano 2030 promuovono una petizione popolare per chiedere all’Amministrazione comunale di Ceccano l’intitolazione di uno spazio pubblico cittadino “Ai Martiri di Gaza”, in memoria delle vittime civili del conflitto in corso nella Striscia di Gaza.L’iniziativa si fonda sui valori universali della pace, della solidarietà, del rispetto dei diritti umani e della memoria collettiva. Le popolazioni civili di Gaza, e in particolare i bambini, continuano a pagare un prezzo altissimo in termini di vite umane e sofferenze, anche in una fase definita impropriamente di “tregua”, che non ha posto fine alle uccisioni indiscriminate né all’emergenza umanitaria.La proposta non riguarda singole persone, ma una categoria collettiva di vittime civili, e si inserisce pienamente nella tradizione della toponomastica come strumento di educazione civica e testimonianza morale.L’obiettivo della petizione è mantenere viva la memoria delle vittime civili dei conflitti armati, esprimere la vicinanza della comunità di Ceccano ai diritti umani ovunque vengano violati e contribuire all’educazione delle nuove generazioni ai valori della pace, della giustizia e della convivenza civile.Il primo appuntamento per la raccolta firme è fissato per mercoledì 11 febbraio presso il mercato settimanale in Piazzale Vittorio Bachelet (Pretura).

La partecipazione è aperta a tutte e tutti. Perché la memoria è un atto di responsabilità civile e il silenzio non può essere un’opzione.

