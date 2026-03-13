Ceccano perde 1,9 mln: mai realizzato il centro socioeducativo tra ritardi e inchiesta sugli appalti

La Giunta regionale del Lazio ha provveduto ad approvare lo schema di accordo di collaborazione tra il Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale

funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, la Regione Lazio e l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale e ambientale programmati presso il Quartiere Alessandrino-Quarticciolo della città di Roma.

La realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti dall’Accordo è resa possibile grazie alla decisione della Giunta regionale del Lazio di destinare 30.000.000,00 nell’ambito della dotazione dell’Obiettivo Specifico 4.7 del PR Lazio FESR 2021-2027.

“ La decisione di stanziare 30 milioni di euro, quale quota dei 123 milioni assegnati alla Regione Lazio in materia di Housing nell’ambito del FESR 21-27, per la realizzazione di determinati interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale e ambientale del quartiere Quarticciolo si pone nell’ottica di questo Governo regionale di garantire il superamento di complesse situazioni di degrado e di disagio giovanile esistenti, in particolare, nei quartieri di edilizia popolare.

Attraverso tali risorse infatti saranno realizzati interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, di ristrutturazione e recupero di alloggi non assegnabili, di manutenzione straordinaria su coperture, prospetti e parti comuni dei fabbricati, di recupero di edifici da destinare a nuova offerta abitativa, di sostituzione degli impianti termici ed è prevista, inoltre, anche la riqualificazione degli spazi esterni con la realizzazione di aree gioco e pertinenze condominiali.

La decisione di provvedere alla sottoscrizione di un preciso accordo di collaborazione con il Commissario Straordinario e l’Ater del Comune di Roma garantirà inoltre la definizione di una sinergia istituzionale indispensabile per garantire il corretto adempimento del cronoprogramma stabilito, assicurando così la realizzazione degli interventi con celerità ed efficienza.”

Ringrazio il Presidente Rocca, l’Assessore Angelilli ed il Commissario Straordinario del Governo Fabio Ciciliano per aver confermato una grande sensibilità in tema di Politiche abitative ed il Commissario Straordinario di Ater Roma Orazio Campo per il grande lavoro di concertazione messo in campo per giungere a questo importante risultato”

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.

