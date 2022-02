Ceccano – Parcheggio a pagamento, Il Coraggio di Cambiare: “Danni economici per pendolari, cittadini e commercianti”

Riteniamo doveroso, per il ruolo che ricopriamo, rendere noto alla cittadinanza l’azione che l’amministrazione sta portando avanti senza tra l’altro che l’argomento sia stato sottoposto all’esame preventivo delle commissioni e quindi senza il coinvolgimento delle opposizioni.

Il giorno 21/01/2022 la Giunta Comunale di Ceccano, con una delibera, ha dato indirizzo all’ufficio tecnico di avviare un procedimento per affidare ad un concessionario la gestione di aree di parcheggio a pagamento con un costo orario fino ad 1,00 euro.

Il valore complessivo stimato, che la ditta aggiudicatrice dovrebbe incassare in sei anni con il pagamento della sosta da parte dei cittadini, è pari a 2.190.000,00 oltre iva, di questa somma, presumibilmente, il Comune di Ceccano, dovrebbe ricevere dal concessionario gestore, 300.000,00, vale a dire 50.000,00 l’anno. Quindi a fronte di un esborso da parte dei cittadini, che usufruiscono delle aree di sosta, di più di 2.000.000,00 in sei anni, la comunità ne riottiene solamente 300.000,00 e per fortuna che il disavanzo era tecnico.

Questa misura creerà sia un danno economico per i pendolari che ad esempio dovranno lasciare l’auto nel parcheggio della stazione ferroviaria per recarsi al lavoro (i posti liberi a disposizione sono assolutamente insufficienti), per i cittadini che dovranno recarsi presso gli uffici comunali, per il personale delle scuole e sia per i commercianti già duramente provati dalle circostanze di questi ultimi anni e che vedranno, inevitabilmente, ridursi ulteriormente la clientela, il tutto a fronte di un beneficio economico irrisorio per il nostro Comune.

Invitiamo tutti i cittadini a ribellarsi e chiedere a gran voce che il bando relativo all’affido delle soste a pagamento non venga pubblicato

Coordinamento Politico “Il Coraggio di Cambiare”