Ceccano: Paolo Valenti presenta il suo libro da Sinestesia Venerdì 27 Febbraio

Paolo Valenti presenterà il suo libro La Domenica andavamo all’Olimpico ” a Ceccano da Sinestesia Venerdì 27 Febbraio alle ore 21.00

La storia della Roma è fatta di emozioni: vittorie e sconfitte, gioie e delusioni hanno colori intensi, accesi dalla grande passione che da sempre circonda il club giallorosso. Paolo Valenti, attraverso una scelta dei suoi migliori articoli per il «Corriere dello Sport» e «Il Cuoio», ce la racconta utilizzando tre diversi piani narrativi. Il primo ripropone le grandi partite che l’hanno costruita negli ultimi sessant’anni, quelle giocate in Serie A e quelle disputate nelle competizioni europee, che vengono ridipinte con i colori donati dal trascorrere del tempo; il secondo è quello delle monografie dei calciatori che a quelle sfide hanno dato vita, dai grandi campioni agli interpreti secondari (quando non occasionali); il terzo è costituito dalle interviste ad alcuni dei più importanti giocatori che hanno vestito la maglia della Magica. Dal campione del mondo Fulvio Collovati al Principe Giannini, dal campione d’Italia Francesco Antonioli all’autore del gol annullato più famoso della storia della Serie A, Ramon Turone, tanti protagonisti delle stagioni romaniste ci raccontano i momenti cruciali della storia del club con l’intensità emotiva che solo chi li ha vissuti è capace di trasmettere, concludendo nel migliore dei modi questo lungo viaggio a forti tinte giallorosse. PAOLO VALENTI Giornalista e scrittore, collabora, tra gli altri, con «Il Corriere dello Sport», «Il Cuoio» e il sito del «Guerin Sportivo», dove si occupa di approfondimenti storici, racconti sportivi e analisi di costume legate al calcio e alle sue narrazioni. Interviene come opinionista in trasmissioni televisive e radiofoniche, fra cui In campo con Roma e Lazio in onda su Teleroma 56 e C’era una volta la Roma, rubrica domenicale di Radio Romanista, di cui è ideatore e curatore. Con Ultra ha pubblicato Ci vorrebbe un Mondiale (2018), Da Parigi a Londra. Storia e storie degli Europei di calcio (2021, n.e. Da Parigi a Berlino, 2024) e La storia siamo noi. I Mondiali raccontati dai protagonisti (2022). Le sue opere intrecciano competenza giornalistica e sensibilità letteraria, restituendo il lato umano e poetico del gioco. Nel 2024 ha esordito nella narrativa con La ragazza di Boston (Arkadia). Interverrà il giornalista Valentino Bettinelli e modera lo scrittore Diego Protani.

Correlati