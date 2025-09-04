Ceccano: palestre e spazi scolastici in concessione alle società sportive

Il Comune di Ceccano ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione delle palestre e degli spazi esterni delle scuole a favore di società sportive e associazioni ricreative.

Giovedì scorso, la Giunta guidata dal Sindaco Andrea Querqui ha deliberato gli indirizzi per l’utilizzo di strutture e aree scolastiche da parte di organizzazioni sportive o culturali. In particolare, si tratta del campo di basket del plesso Luigi Mastro giacomo in via Matteotti, della palestra dello stesso istituto e della palestra della scuola Sindici in via Gaeta.

Le società interessate potranno usufruire degli spazi al di fuori dell’orario scolastico, preferibilmente dal lunedì al sabato, dalle ore 16 alle 21. La gestione degli orari dovrà comunque essere concordata con i singoli plessi scolastici, per tenere conto di eventuali esigenze sopraggiunte, come precisato nella determina firmata dal dirigente del quinto settore, dott. Emanuele Colapietro.

L’iniziativa mira a favorire lo sport e le attività ricreative nel territorio, ottimizzando l’uso delle strutture pubbliche a beneficio delle associazioni locali e della comunità.

Correlati