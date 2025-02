Ceccano – Palazzo Antonelli cerca volontari per la Protezione Civile

Il Comune di Ceccano è alla ricerca di nuove forze per la Protezione Civile. La convenzione in vigore finora è scaduta, e Palazzo Antonelli ha avviato la procedura per individuare un’associazione di volontariato del terzo settore disposta a supportare le attività di servizio comunale fino al 2027.

Dopo aver ricevuto dal Commissario Prefettizio l’incarico di predisporre l’avviso pubblico, il Comandante della Polizia Locale, Flaminio Alteri, ha pubblicato la manifestazione di interesse per reclutare nuove organizzazioni pronte a impegnarsi nella protezione civile locale.

Requisiti per partecipare

Le associazioni interessate dovranno:

Essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore .

. Comparire nell’ Elenco Regionale dei Volontari della Protezione Civile del Lazio .

. Operare attivamente sul territorio comunale di Ceccano.

Criteri di selezione

Le proposte saranno valutate sulla base di:

Attività svolte e finalità perseguite.

e finalità perseguite. Numero degli aderenti e risorse disponibili.

e risorse disponibili. Capacità tecnica e professionale di operare, comprese esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari.

Opportunità di servizio e impegno per la comunità

Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per le organizzazioni del terzo settore di contribuire al benessere e alla sicurezza della comunità di Ceccano, mettendo in campo competenze e risorse per affrontare situazioni di emergenza e prevenzione dei rischi.

Se la tua associazione è pronta a fare la differenza e a mettersi al servizio della collettività, non perdere l’occasione di partecipare a questa manifestazione di interesse!