Ceccano – Orario apertura cimitero, Querqui: “Non condividiamo le modifiche”

Abbiamo appreso dall’albo pretorio la delibera n° 73 con cui è stato modificato l’orario di apertura del cimitero comunale.

Tale modifica, che prevedrà la chiusura pomeridiana per ben due giorni a settimana, nei giorni di martedì e giovedì, arrecherà non pochi disagi alla popolazione, abituata ad un servizio diverso ormai da anni e sarà causa di numerose problematiche per tanti cittadini che hanno l’abitudine di recarsi quotidianamente a fare visita ai propri cari defunti.

Proviamo soltanto ad immaginare l’impossibilità di svolgere funerali e tumulazioni nei giorni di chiusura.

Siamo arrivati a questo poiché, come per altro avevamo sollecitato insieme ad alcune sigle sindacali, vi era la necessità per l’Ente di fare fronte ad esigenze di personale da rendere operativo per la corretta funzionalità dei servizi cimiteriali.

Tali assunzioni di fatto non sono avvenute, anche perché l’amministrazione ha pensato di investire in altri settori dell’Ente, attivandosi e concentrando le risorse comunali su ben altre figure professionali, destinati ad uffici e settori diversi.

Non condividendo pertanto le modifiche perpetrate agli orari dei servizi cimiteriali chiediamo all’amministrazione di valutare altre strade da percorrere al fine di garantire un servizio inalterato.

Al tempo stesso invitiamo anche i parroci delle diverse realtà parrocchiali presenti nel nostro territorio, a far sentire la propria voce, nei confronti di un provvedimento che danneggia l’intera città.